Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Endonezya'nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BOGOR
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Endonezya'nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. - Son Dakika
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