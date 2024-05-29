Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi\'ni ziyaret etti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni ziyaret etti. Sergi hakkında yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra gençlerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi. - ANKARA