Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin halkının yıllardır maruz kaldığı baskı, İsrail'in 440 gün önce başlattığı saldırılarla katlanılmaz boyuta ulaştı. Saldırılarda 50 bin kardeşimiz şehit oldu" dedi. - KAHİRE
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Filistin halkının yıllardır maruz kaldığı baskı, İsrail'in 440 gün önce başlattığı saldırılarla katlanılmaz... - Son Dakika
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