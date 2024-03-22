Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Çankırı mitingine 45 bin kişi katıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankırı mitingine insan seli

ÇANKIRI - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankırı'da gerçekleştirdiği mitinge 45 bin vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı'da düzenlenen mitingde konuştu. Çankırı il merkezindeki Belediye Meydanında gerçekleştirilen miting alanını binlerce vatandaşa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting alanını 45 bin kişinin doldurduğunu belirterek, "Bugün Çankırı bir başka. Gönüllerimizi buluşturan rabbime hamd ediyorum. Epeydir, Çankırı ile hasret gidermek istiyorduk, nasip bugüneymiş. Görüyorum ki Çankırılı yaranlar da bizi özlemiş. Bu ne güzel manzara, ne güzel muhabbet" dedi.

Cıumhurbaşkanı Erdoğan Çankırı'nın her zaman mücadelelerine rekor oyla destek verdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığında ve milletvekili seçimlerinde yüzde 78'e yaklaşan oy ile Cumhur İttifakı'na destek vererek tarih yazdınız. Bu oy oranı ile Türkiye'de bize destek veren 3'üncü şehir oldunuz" diye konuştu.