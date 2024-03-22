Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Çankırı mitingine 45 bin kişi katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankırı mitingine insan seli
ÇANKIRI - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankırı'da gerçekleştirdiği mitinge 45 bin vatandaş katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı'da düzenlenen mitingde konuştu. Çankırı il merkezindeki Belediye Meydanında gerçekleştirilen miting alanını binlerce vatandaşa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting alanını 45 bin kişinin doldurduğunu belirterek, "Bugün Çankırı bir başka. Gönüllerimizi buluşturan rabbime hamd ediyorum. Epeydir, Çankırı ile hasret gidermek istiyorduk, nasip bugüneymiş. Görüyorum ki Çankırılı yaranlar da bizi özlemiş. Bu ne güzel manzara, ne güzel muhabbet" dedi.
Cıumhurbaşkanı Erdoğan Çankırı'nın her zaman mücadelelerine rekor oyla destek verdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığında ve milletvekili seçimlerinde yüzde 78'e yaklaşan oy ile Cumhur İttifakı'na destek vererek tarih yazdınız. Bu oy oranı ile Türkiye'de bize destek veren 3'üncü şehir oldunuz" diye konuştu.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, bugün gerçekleştirilen 591 atama ile 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdam edildiğini açıkladı. Göktaş, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için yeni sosyal hizmet modellerini hayata geçirdiklerini ve desteklerini sürdürdüklerini belirtti.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'da depremzede vatandaşlarla iftar yaptı. Bakan Bayraktar, konutların hızlı bir şekilde yapılacağını ve devletin vatandaşların yanında olduğunu belirtti.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. Kaftancıoğlu ifadesinde, soruşturmanın CHP aleyhine siyaset eliyle yürütülen bir seçim kampanyası olduğunu düşündüğünü belirtti. Ayrıca, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alınmasıyla ilgili süreci anlattı ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
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Adana'nın Kozan ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın cezaevine gönderildi. Çanaklı Mahallesi Şehit Cengiz Eroğlu Sokak'ta dün evde tabancayla vurulmuş halde bulunan Uğur İ'yi (29) öldürdüğü iddiasıyla aynı gün gözaltına alınan karısı M.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı M.İ, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda seçim çalışması yapan AK Parti standını ziyaret etti ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek'e destek istedi.
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