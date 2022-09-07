Türkiye ve Sırbistan arasında 7 anlaşma imzalandı - Son Dakika
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Türkiye ve Sırbistan arasında 7 anlaşma imzalandı

07.09.2022 15:00
Türkiye ve Sırbistan arasında 7 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti kapsamında 2 ülke arasında çeşitli alanlarda 7 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti kapsamında 2 ülke arasında çeşitli alanlarda 7 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan'da temaslarını sürdürüyor. Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi. Toplam 7 anlaşmanın imzalandığı törende ilk olarak iki ülke arasında 12 Temmuz 2010 Tarihinde Belgrad'da imzalanan Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1 Numaralı Protokol imzalandı.

İki ülkenin bakanları, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma, İleri Teknolojilerde Yenilik Alanında işbirliği Anlaşması, Orman Yangınları ile Mücadele Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı ile Dijital Devlet Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın imzalandığı törende, son olarak Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) arasında İşbirliği Protokolü'ne imza konuldu. - BELGRAD

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Sırbistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye ve Sırbistan arasında 7 anlaşma imzalandı - Son Dakika

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