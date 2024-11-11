Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, " İsrail'in amacı Gazze'ye yerleşmek, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki Filistin varlığını yok etmek ve nihayetinde ilhak etmektir. Buna engel olmalıyız" dedi. - RİYAD
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 'İsrail'in amacı... - Son Dakika
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