Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, " İsrail'in amacı Gazze'ye yerleşmek, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki Filistin varlığını yok etmek ve nihayetinde ilhak etmektir. Buna engel olmalıyız" dedi. - RİYAD