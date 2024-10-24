Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " İsrail, Lübnan'a da saldırmak suretiyle mezalimi daha da ileriye taşımıştır. 21. yüzyılda yaşanan bu insanlık dramını göz ardı etmek hiç kimseyi sorumluluktan kurtaramaz" dedi. - KAZAN