Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası'nın açılış törenine katıldı. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Erdoğan, daha sonra gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Politika, Son Dakika

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