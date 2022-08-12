Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi

12.08.2022 19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası'nın açılış töreni sonrasında gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası'nın açılış töreni sonrasında gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası'nın açılış törenine katıldı. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Erdoğan, daha sonra gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

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