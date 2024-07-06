Politika

İçişleri\'nden tüyleri diken diken eden A Milli Takım paylaşımı

Dışarısı böylese akşam stat nasıl olur?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli maç için Almanya'ya hareket etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynayacağı maçı izlemek üzere Kısıklı'daki evinden çıkarak Almanya'ya gitti.

A Milli Takımımız, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile saat 22.00' de Almanya'nın Berlin'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye-Hollanda maçını izlemek için Kısıklı'daki evinden çıkarak Almanya'ya hareket etti.