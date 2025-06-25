Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Türk savunma sanayiinin yaptığı büyük atılım, dünyada parmakla gösterilmekte" dedi. - LAHEY
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, 'Türk savunma sanayiinin yaptığı büyük... - Son Dakika
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