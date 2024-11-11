Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Netanyahu hükümetine Filistin topraklarını işgalinin maliyeti olduğunu hissettirecek somut ve gerçekçi tüm önerileri hayata geçirmeye hazırız" dedi. - RİYAD
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Netanyahu hükümetine Filistin topraklarını işgalinin maliyeti olduğunu hissettirecek somut ve gerçekçi tüm... - Son Dakika
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