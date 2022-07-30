Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'dan ayrıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'dan ayrıldı

30.07.2022 23:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da katıldığı toplu açılış töreni programının ardından kentten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da katıldığı toplu açılış töreni programının ardından kentten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da Ordu'nun Altınordu ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar ile buluşmak için kente geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı, burada fındık fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Programını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlediği toplantının ardından karayolu ile Ordu- Giresun Havalimanı'na intikal etti. Cumhurbaşkanlığına ait uçak ile harekete geçen Erdoğan, saat 22.35 itibariyle kentten ayrıldı. - ORDU

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fındık alım fiyatı ortalama 54 lira (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fındık alım fiyatı ortalama 54 lira (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ordu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'dan ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'dan ayrıldı - Son Dakika
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