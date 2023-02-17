Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü

17.02.2023 14:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü

Pakistan Başbakanı Muhammed Şehbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edildi. Baş başa ve heyet seviyesindeki görüşmelerde Başbakan, 6 Şubat 2023'te Türkiye'yi vuran yıkıcı depremler sonucunda binlerce değerli canın trajik kaybı ve yapılarda meydana gelen büyük hasarlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk milletine en içten taziyelerini iletti.

Pakistan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerini hatırlatan Başbakan, Pakistan halkının da Türk kardeşleriyle aynı acıyı hissettiğini söyledi. Başbakan, Pakistan halkının depremden etkilenen bölgelerdeki son kişi tamamen rehabilite edilene kadar dinlenmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın yıkıcı depremin ardından Türkiye'ye verdiği güçlü ve kararlı destek için Başbakan'a teşekkür etti. Azimli Türk milletinin bu doğal musibetten her zamankinden daha büyük bir güç ve kararlılıkla çıkacağını yineledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERİ ZİYARET EDECEK

Başbakan, Türkiye'de meydana gelen büyük depremlerin ardından Pakistan'ın Türkiye'ye olan dayanışmasını ve desteğini ifade etmek için özel bir jest olarak Türkiye'yi ziyaret ediyor. Başbakan ayrıca depremden etkilenen bölgeleri ziyaret edecek ve Pakistan'ın kurtarma ve arama ekipleriyle bulundukları yerden etkileşimde bulunacak. Başbakan'a Federal Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Marriyum Aurangzeb, SAPM Sayın Tariq Fatemi ve NDMA Başkanı Korgeneral Inam Haider Malik eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü
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Pakistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü - Son Dakika


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