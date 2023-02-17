Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü

Pakistan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerini hatırlatan Başbakan, Pakistan halkının da Türk kardeşleriyle aynı acıyı hissettiğini söyledi. Başbakan, Pakistan halkının depremden etkilenen bölgelerdeki son kişi tamamen rehabilite edilene kadar dinlenmeyeceğini de sözlerine ekledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın yıkıcı depremin ardından Türkiye'ye verdiği güçlü ve kararlı destek için Başbakan'a teşekkür etti. Azimli Türk milletinin bu doğal musibetten her zamankinden daha büyük bir güç ve kararlılıkla çıkacağını yineledi.

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERİ ZİYARET EDECEK

Başbakan, Türkiye'de meydana gelen büyük depremlerin ardından Pakistan'ın Türkiye'ye olan dayanışmasını ve desteğini ifade etmek için özel bir jest olarak Türkiye'yi ziyaret ediyor. Başbakan ayrıca depremden etkilenen bölgeleri ziyaret edecek ve Pakistan'ın kurtarma ve arama ekipleriyle bulundukları yerden etkileşimde bulunacak. Başbakan'a Federal Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Marriyum Aurangzeb, SAPM Sayın Tariq Fatemi ve NDMA Başkanı Korgeneral Inam Haider Malik eşlik etti.