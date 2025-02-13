Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Pakistan'ın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşıladığımızı özellikle belirtmek istiyorum" dedi. - İSLAMABAD
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 'Pakistan'ın Filistin meselesindeki... - Son Dakika
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