Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya liderini Duda ile görüştü! Ukrayna ziyaretindeki desteği için teşekkür etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya liderini Duda ile görüştü! Ukrayna ziyaretindeki desteği için teşekkür etti

18.08.2022 21:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile telefonda görüşme yaparak Ukrayna seyahatine verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Duda ise Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yapıcı rol ve çabaları ile tahıl ihracatı anlaşmasında ortaya koyduğu katkıları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ve tebriklerini sundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile telefonda görüştü. Görüşmede Duda'nın, Erdoğan'ın Polonya'ya davet ettiği belirtildi.

ERDOĞAN'DAN DUDA'YA TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan, Erdoğan ve Duda görüşmesine ilişkin yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir bölümü Polonya üzerinden gerçekleşen Ukrayna seyahatine verdiği destekten dolayı Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya teşekkür etti.

DUDA TEBRİKLERİNİ İLETTİ

Erdoğan, Ukrayna'da barış sürecine katkı yapmasını umdukları görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yapıcı rol ve çabaları ile tahıl ihracatı anlaşmasında ortaya koyduğu katkıları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ve tebriklerini iletti. Polonya Cumhurbaşkanı Duda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Polonya'ya davet etti.

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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Polonya, Duda, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya liderini Duda ile görüştü! Ukrayna ziyaretindeki desteği için teşekkür etti - Son Dakika

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