Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

03.09.2022 19:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Erdoğan, Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ 2022'yi ziyaretinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından karşılandı.

Belediye önünde bekleyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Vatandaşları selamlayan Erdoğan, satın aldığı acıbadem kurabiyelerini vatandaşlara dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigara kullanan bir vatandaşın cebindeki sigara paketini alarak sigarayı bırakması için söz aldı.

Daha sonra belediyeye geçen Erdoğan, Başkan Demir'den kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te ABD Başkanı Bush'la ilgili anısını anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te ABD Başkanı Bush'la ilgili anısını anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediyesi önündeki vatandaşlarla sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediyesi önündeki vatandaşlarla sohbet etti
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba Havalimanı, Samsun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da manşetleri süsledi: Bir gece ansızın gelebiliriz
18:09 AB'den Avrupa'nın gazını kesen Rusya'ya 'sözleşme' tehdidi: Harekete geçeriz
17:41 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanıyordu! Tekrar gözaltına alınan Ünsal Ban cezaevine gönderildi
16:51 Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı
16:48 Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı
16:48 ABD'de nişanlısıyla yaşayan haber spikeri, evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından yaşamını sonlandırdı
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu
16:10 CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı
15:51 Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti
15:46 Barbie bebeğe benzemek için 50 bin dolar harcayan ünlü fenomen Mz. Dani, kendisine göre sevgili bulamamaktan dolayı isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 19:12:25. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement