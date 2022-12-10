Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Kırık kalpleri tamir edip saflarımızı güçlendireceğiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Kırık kalpleri tamir edip saflarımızı güçlendireceğiz

10.12.2022 20:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da katıldığı programda dikkat çeken açıklamalar yaptı. AK Parti'ye emek veren kişilerle irtibatın güçlendirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Hiç kimseyi gücendirmeden, varsa kırık kalpleri tamir ederek saflarımızı güçlendirmeye çalışacağız. Her zaman ifade ettiğim gibi kaybedecek tek bir arkadaşımız, tek bir seçmenimiz dahi yoktur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da "Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e" programında konuştu. Burada dikkat çeken mesajlar veren Erdoğan, AK Parti'ye emek ve omuz vermiş isimlerle irtibatın güçlendirilmesini ve kırık kalplerin tamir edilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

AK Parti ve Cumhur İttifakı bu kutlu davanın bayrağını gençlerimize devrederek Türkiye'nin inşasına devam edecek. Her bir dava arkadaşımızın katkı, destek ve hayır duasına ihtiyacımız var. Partimize emek ve omuz vermiş, ter dökmüş tüm dava arkadaşlarımızla irtibatımızı güçlendirmemiz gerekiyor.

"KAYBEDECEK TEK BİR SEÇMENİZ YOKTUR"

Hiç kimseyi gücendirmeden, varsa kırık kalpleri tamir ederek saflarımızı güçlendirmeye çalışacağız. Özellikle sahte gündemler üzerinden partimizi ve Cumhur İttifakı kalesinde gedik açma, tuğla koparma oyunlarına kesinlikle düşmeyeceğiz. Her zaman ifade ettiğim gibi kaybedecek tek bir arkadaşımız, tek bir seçmenimiz dahi yoktur.

"PARTİMİZİN KAPILARI SONUNA KADAR AÇIKTIR"

Yüreğinde millet ve memleket sevdası olan herkes bizim öz kardeşimizdir. Türkiye'ye siyaset yoluyla hizmet etmek tüm vatandaşlarımıza gönlümüzün kapıları da partimizin kapıları da sonuna kadar açıktır. Bu çatı altında terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese, ne kadar farklı olursa olsun her fikre, hangi kökenden gelirse gelsin her bir insanımıza yer vardır. Türküyle, kürdüyle, lazıyla, çerkeziyle... ayrım yok. Bizi yaratan bu ayrıma müsaade etmiyor.

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Recep Tayyip Erdoğan, Samsun, Politika, Güncel, Son Dakika

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