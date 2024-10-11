Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Gazze başta olmak üzere işgal Filistin toprakları ve Lübnan'da yaşanan dram şüphesiz gündemimizde yer aldı. İsrail'in insanlık onurunu ayaklar altına alan saldırılarına artık 'dur' demek gerekiyor" dedi. - BELGRAD
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, 'Gazze başta olmak üzere işgal... - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?