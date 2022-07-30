Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da çay davetinde bulunan aileyi ziyaret etti

Erdoğan, Altınordu Cumhuriyet Meydanı 'nda düzenlenen Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve Eğitim Yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , toplu açılış töreni sonrasında bir ailenin çay davetini kabul ederek evine konuk oldu.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilyurt, Ordu, Politika, Son Dakika

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