Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " AK Parti Gençlik Kollarımızın ev sahipliğinde Türkiye Gençlik STK'ları buluşmasına katılarak genç temsilcilerimizin görüşlerini dinledim. Partimizi teşrif eden tüm gençlerimize teşekkür ediyor, her bir genç kardeşime başarılar diliyorum" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, gençlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gençlik STK'ları temsilcileri ile buluştu - Son Dakika

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