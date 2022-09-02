Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gençlik STK'ları temsilcileri ile buluştu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik STK'ları buluşmasına katılarak, temsilcilerle görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti Gençlik Kollarımızın ev sahipliğinde Türkiye Gençlik STK'ları buluşmasına katılarak genç temsilcilerimizin görüşlerini dinledim. Partimizi teşrif eden tüm gençlerimize teşekkür ediyor, her bir genç kardeşime başarılar diliyorum" ifadelerini kaydetti.
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