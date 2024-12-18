Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye Türkiye'den daha büyüktür"

"Türkiye kimsenin müstemlekesi olmadığı gibi ikinci el fikirlerin üretildiği bir ülke de değil"

-"Önümüzdeki dönemde kuracağımız süper iletken çip üretim eviyle çok daha yüksek kapasiteli kuantum bilgisayarlara giden yolu da aşacağız"

"Millete empoze edilen öğrenilmiş çaresizlikleri ortadan kaldırdık"

"Hedefimiz her alanda bağımsız Türkiye'dir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu