Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır\'ı kalkındırmak için çalıştık

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye zübük siyasetin acılarını çok çekti. Diyarbakır huzuru da özgürlüğü de yatırımı da hizmeti de refahı da AK Parti döneminde görmedi mi? Onlar sizin iradenizle seçtiğiniz belediye başkanlarını dağdan getirdikleri teröristlere tokatlatırken biz Diyarbbakır'ı bölgesinin yıldızı haline getirmek için uğraşmadık mı? Onlar Çukur Eylemleri ile bu şehrin sembolü olan Sur'u çukur eylemleri ile mahvederken biz kimsenin burnunu kanatmadan bölgeyi yeni baştan yapmak için çalışmadık mı? Onlar Diyarbakır Cezaevinin edebiyatını yaparken biz kültür merkezine dönüştürmedik mi?" - DİYARBAKIR