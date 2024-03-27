Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır'ı kalkındırmak için çalıştık - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır'ı kalkındırmak için çalıştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır\'ı kalkındırmak için çalıştık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın huzur, özgürlük, yatırım, hizmet, refah gibi birçok alanda AK Parti döneminde gelişim gösterdiğini belirtti. Terör eylemleriyle sembol olan Sur'un yeniden yapılandırılması için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, Diyarbakır Cezaevi'nin kültür merkezine dönüştürüldüğünü ifade etti.

27.03.2024 14:38  Güncelleme: 14:53
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye zübük siyasetin acılarını çok çekti. Diyarbakır huzuru da özgürlüğü de yatırımı da hizmeti de refahı da AK Parti döneminde görmedi mi? Onlar sizin iradenizle seçtiğiniz belediye başkanlarını dağdan getirdikleri teröristlere tokatlatırken biz Diyarbbakır'ı bölgesinin yıldızı haline getirmek için uğraşmadık mı? Onlar Çukur Eylemleri ile bu şehrin sembolü olan Sur'u çukur eylemleri ile mahvederken biz kimsenin burnunu kanatmadan bölgeyi yeni baştan yapmak için çalışmadık mı? Onlar Diyarbakır Cezaevinin edebiyatını yaparken biz kültür merkezine dönüştürmedik mi?" - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır'ı kalkındırmak için çalıştık - Son Dakika

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