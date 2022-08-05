Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, Suriye 'deki durum ve Ukrayna tahılının dünya pazarına sevkiyatına yönelik yapılan anlaşmanın detayları ile ilgili Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen görüşme tamamlandı. Yaklaşık 4 saat süren görüşmenin sona ermesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Soçi kentindeki Sonatoryum Rus binasından ayrılarak, Soçi Uluslararası Havaalanı'ndan Türkiye 'ye dönüş yoluna geçti.

Putin-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detay: Sehpanın boyutu Avrupa için bir mesaj olabilir mı?

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sona erdi - Son Dakika

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