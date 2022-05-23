Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'da halen devam eden Türkiye karşıtı yaklaşımları kabul edilemez bulduklarını belirterek, birkaç gün önce PKK/ YPG, DHKP-C terör örgütlerinin Stockholm sokaklarında terör örgütünün liderlerinin posterleriyle yürüyüş yaptığına dikkati çekti.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'a seslenen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bak bana neler söyledin ama buyur. Bak Stockholm caddelerinde bağırarak çağırarak yürüyorlar. Senin polisin de onları koruma altına alıyor. Sadece orası mı? Almanya'nın caddelerinde de bunlar yine aynı şekilde bu tür gösterileri yapmıyorlar mı? Alman polisinin koruması altında yapıyor. Ama yeri geliyor bakıyorsunuz, orada bizim vatandaşlarımızdan herhangi birisi yanlışlık yaptığı zaman adeta yere bastırıyor Alman polisi ve dayanılmaz şekilde acılar çektiriyor. Hatta 15-16 yaşındaki Türk çocuğuna bunu yapıyorlar. Bütün bu olaylardan sonra bizden bazıları hala barış, hala dostluk… Olmaz böyle dostluk, olmaz böyle bir barış. Siz ancak terör örgütleriyle el ele kol kola yürümeyi beceriyorsunuz, ancak bunu başarıyorsunuz. Biz işimizi biliyoruz. Dolayısıyla atılması gereken adımları nasıl atacağımızı da biliyoruz. Bu ülkelerin, terör örgütlerine fiili ve siyasi destek vermekle Türkiye'den NATO üyeliğine 'evet' demesini beklemek arasında bir tercih yapmaları, bunun da somut emarelerini ortaya koymaları gerektiğini söyledik. Buradan bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum, Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütlerine her türlü desteği vererek teröristleri koruyup kollayanlar, önce geçmişten beri bize karşı sergiledikleri hukuksuz, ciddiyetsiz ve kibirli tavırlarından vazgeçmelidir. Somut uygulamalarıyla bu değişimi gördüğümüzde Türkiye olarak üzerimize düşenleri yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

"MGK'de kararlarımızı alacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırlarına yönelik operasyonlarla ilgili de şöyle konuştu:

"Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır. Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantımızda bu hususları enine boyuna değerlendirecek ve kararlarımızı alacağız. Biz de gereken görüşmeleri yaparak, sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesini temin edeceğiz. Ülkemizin güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterenler ile kendi çıkarları dışında hiçbir derdi olmayanların ayrımını bu süreçte bir kez daha görecek ve gelecekteki politikalarımızın referansı yapacağız."

"Her alanında proaktif bir Türkiye inşa ediyoruz"

Erdoğan, uzay alanında iddiasını ortaya koyan bir Türkiye için yaklaşık bir yıl önce Milli Uzay Programını açıkladığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Ülkemizin uzay alanındaki hak ve menfaatlerini korumak için belirlediğimiz, Türkiye'ye ve medeniyetimize yaraşır, iddialı ama ayakları yere basan 10 hedefi paylaşmıştım. Aya ulaşmaktan uzay ekosistemi oluşturmaya, kalıcı uluslararası birliktelikler kurmaktan insan kaynağı geliştirmeye varan geniş bir yelpazedeki hedef başlıklarımızda adım adım ilerliyoruz. Bugün hedeflerimizden birine yönelik önemli bir duyuruyu paylaşmak istiyorum. Artık dünyada siyasi bağımsızlığın teknolojik bağımsızlıktan geçtiğini çok iyi biliyoruz. Türkiye olarak teknolojik bağımsızlığımızı tesis etmek üzere gerekli insan kaynağını yetiştirmek, alt ve üst yapı inşa etmek, bu alanda farkındalık oluşturmak için çalışıyoruz. Dünya düzeninin belirleyicisi konumundaki teknolojilerin savunmadan imalat sanayine, Ar-Ge'den bilişime kadar her alanında proaktif bir Türkiye inşa ediyoruz. Bu bakımdan, Türkiye için uzay yarışında yer almak lüks değil mecburiyettir. Teknoloji konusunda öncü olabilmek için uzay alanında edinilecek tecrübelerden, doğacak kazanımlardan hak ettiğimiz payı almamız gerekiyor. Milli Uzay Programı kapsamında gerçekleştireceğimiz her hedef, Türkiye'nin yeni yüzyılındaki başarıları için birer mihenk taşı olacaktır."

"Göklere en çok yakışan bayrak, ay yıldızlı al bayrağımızdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bir neslin ülkelerin uzay yarışını siyah beyaz televizyonlardan izlediğini belirterek, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Türk gençlerinin uzay yarışının öncü aktörleri olmasını istediklerini söyledi.

Türkiye adına tarihi bir ana, yepyeni bir eşiğe hep birlikte adım atacaklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eminim bu salondaki basın mensupları aracılığıyla, tüm bakan arkadaşlarım aracılığıyla birçok insan küçük yaşlarından itibaren uzaya gitme hayali kurmuştur. Hala kuranlar da vardır. Artık o vakit geldi. Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz. Hiç şüphesiz bu milli bir görev olacak. Uzaya göndereceğimiz vatandaşımız kendisinin ya da Türkiye'deki diğer bilim insanlarının yer çekimsiz uzay ortamında yapmak istedikleri bilimleri, test ve deneyleri gerçekleştirme imkanına sahip olacak. Bu milli göreve başvuru için 'uzaya.gov.tr' adresini oluşturduk. Belirlenen o eğitim şartlarını sağlayan 45 yaşından genç tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu görev için başvurabilirler."

Başvurular arasından seçilecek iki adayın bilim elçisi olarak uzaya çıkış süreci için gerekli tüm eğitimleri alacağını ifade eden Erdoğan, "Eğitimleri sonunda bu iki adaydan biri üstlendikleri tarihi görev için 2023 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek. Şüphesiz göklere en çok yakışan bayrak, ay yıldızlı al bayrağımızdır. Bayrağımızı uzayda gururla taşıyacak olan arkadaşımız inanıyorum ki bilgisiyle, tecrübesiyle gelecek nesillere de rol modellik yapacaktır. İnşallah Türkiye'nin tecrübe ettiği diğer birçok ilk gibi bu tarihi adımın onurunu milletimize yaşatmak da yine hükümetimize nasip olacaktır. Gelecekteki milli kahramanımıza şimdiden başarılar temenni ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Neil Armstrong'un hala unutulmadığını belirterek, "Şimdi de içimizden biri gidecek, inşallah onu da bizden sonra gelen nesiller unutmayacaklar. Bu büyük adımın ülkemize, milletimize, özellikle de gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

(Bitti)