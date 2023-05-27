Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışındaki oy sayısı 1.9 milyonu aştı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışındaki oy sayısı 1.9 milyonu aştı

27.05.2023 17:33

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 920 bin 53'e ulaştı. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi sona ererken, gümrüklerde oy verme işlemleri yarın sona erecek. İlk turda ise yurt dışında 1 milyon 676 bin 268 seçmen geçerli oy atmıştı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona ermişti. Gümrüklerde ise oy verme işlemleri sürüyor.

SEÇMEN SAYISI 1 MİLYON 920 BİNE ULAŞTI

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, saat 16.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 920 bin 53'e ulaştı. Gümrüklerde oy verme işlemi, yarın saat 17.00'de sona erecek.

YURT DIŞI OYLAR TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar için 73 ülkede kurulan sandıklarda 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işleminin tamamlanmasının ardından görevliler tarafından mühürlenen çuvallar yurda getirildi.

İLK TURDA YURT DIŞINDA 1 MİLYON 691 BİN 287 OY KULLANILDI

İlk tur seçimlerinde yurt dışında oy verme işlemi 28 Nisan'da başlamış ve 9 Mayıs'ta sona ermişti. YSK'nın kesin sonuçlarına göre, yurtdışında ilk turda 12 gün boyunca toplam 1 milyon 691 bin 287 seçmen sandığa giderek oy kullanmıştı. Bu seçmenler 1 milyon 676 bin 268 geçerli oy atmıştı. Geçersiz oy sayısı sadece 15 bin 19 olmuştu. Yurtdışında seçime katılma oranı ise yüzde 49.40 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA
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