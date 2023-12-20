Cumhurbaşkanı Yardımcısı Azerbaycan\'da Görüşmeler Yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'daki temaslarını sürdürüyor. Yılmaz, başkent Bakü'deki temasları çerçevesinde Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede tarım, insani yardım, eğitim, turizm ve diğer ilgili alanlarda Azerbaycan- Türkiye ilişkilerinin genişletilmesine ilişkin konuların ele alındığı kaydedildi.

Görüşmenin ardından Azerbaycan Milli Meclis'ine geçen yılmaz burada Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi. Yılmaz, Milli Meclis Genel Kurul salonunu gezerek Gafarova'dan bilgi aldı. Daha sonra toplantı salonuna geçen Yılmaz ve Gafarova heyetlerin katılımıyla görüşme gerçekleştirdi. - BAKÜ