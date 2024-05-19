Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 19 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 19 Mayıs'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 19 Mayıs\'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Yılmaz, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

19.05.2024 10:52
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "105 yıl önce olduğu gibi bugün de aynı ruh, aynı heyecan ve aynı kararlılıkla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalışmaya, üretmeye ve güçlü yarınları inşa etmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

19 Mayıs 1919'da Türk milletinin, bağımsızlık ve özgürlüğü için harekete geçtiğini anımsatan Yılmaz, bu tarihin Türk milletinin milli birlik ve beraberliğinin gücünü tüm dünyaya gösterdiği en önemli simgelerden biri olduğunu vurguladı.

Yılmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız bu güce inanan, kahraman, cesur ve vatanı için canını hiçe sayarak mücadele etmeyi vazife bilen aziz milletimiz, dün olduğu gibi bugün ve yarın da ay yıldızlı al bayrağımızı yeni zirvelere taşımaya hep devam edecektir. 105 yıl önce olduğu gibi bugün de aynı ruh, aynı heyecan ve aynı kararlılıkla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalışmaya, üretmeye ve güçlü yarınları inşa etmeye devam ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize armağan edilen bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm kahraman şehit ve gazilerimizi saygı, şükran, rahmet ve minnetle yad ediyorum. 105'inci yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 19 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika

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