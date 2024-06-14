Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 442 Bin Hak Sahibini Mağdur Etmeden Evlerine Kavuşturuyoruz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 442 Bin Hak Sahibini Mağdur Etmeden Evlerine Kavuşturuyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 442 bin hak sahibinin hiçbirini mağdur etmeden evlerine ve yuvalarına kavuşturmak için çaba sarf ettiklerini belirterek, eş zamanlı devam eden bin 240 şantiyede 110 bin çalışan ile afetzede vatandaşlar için güvenli konutlar inşa edildiğini söyledi.

14.06.2024 17:12
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 442 bin hak sahibinin hiçbirini mağdur etmeden evlerine ve yuvalarına kavuşturmak için çaba sarf ettiklerini belirterek, eş zamanlı devam eden bin 240 şantiyede 110 bin çalışan ile afetzede vatandaşlar için güvenli konutlar inşa edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere havayoluyla Hatay'a geldi. Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde bulunan deprem konutlarını inceleyerek temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, buradan ayrılarak AFAD Hatay il müdürlüğüne geçti. AFAD toplantı salonunda gerçekleştirilen il değerlendirme toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, 2025 yılının sonuna doğru bütün hak sahiplerinin konut ve iş yerlerinin teslim edilmiş olacağını belirterek, "Amacımız yaklaşık 401 bin konut ve 41 bin iş yerinden oluşan 442 bin hak sahibinin hiçbirini mağdur etmeden tamamını yuvalarına ve iş yerlerine kavuşturmaktır. Depremden etkilenen 11 şehrimizde 460 bin bağımsız bölümün büyük kısmının ihale süreci tamamlanarak inşasına başlandı. Eş zamanlı olarak bin 240 şantiyede 110 bin çalışan ile afetzede vatandaşlarımız için güvenli ve sağlam konutların inşasına devam ediliyor. 4 bin 333 köyde ise köy evi yapım çalışmaları sürüyor. Böylesine kapsamlı bir inşa faaliyetinin merkezde ve yerelde güçlü bir koordinasyonu gerektirdiği açıktır. Koordinasyonu sağlamak üzere bir mekanizma kurduk. Şubat ve Mart aylarında 76 binden fazla konut, hak sahipleri belirlenerek vatandaşlarımıza teslim edildi. Yapımı biten konut ve köy evlerinin teslimi her ay 10-15 bin olmak üzere etap etap devam ediyor. Depremzedelerimize verdiğimiz sözü tutmak için gece-gündüz çalışıyoruz. Bu yıl sonuna kadar 200 bin konut, 2025 yılının sonlarına doğru ise bütün hak sahiplerinin konut ve iş yerleri teslim edilmiş olacak" dedi.

Deprem bölgesindeki destekler çerçevesinde 128 milyar Türk lirasının doğrudan vatandaşlara ödendiğini belirten Yılmaz, "Kira yardımı, taşınma yardımı, destek ödemesi, tahliye ödemesi gibi farklı kategorilerde vatandaşlarımıza doğrudan yapılan ödemelerin tutarı 128 milyar lirayı aşmış durumda. Bununla birlikte yerinde dönüşüme önem veriyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarının önündeki hukuki engelleri yeni yasayla kaldırdık ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığını kurduk. Şehirlerimizi dönüştürmek için harcayacağımız kaynak yıkımları telafi etmekten çok daha az maliyetlidir. En önemlisiyse bu şekilde kurtaracağımız canlardır. Devlet ve millet el ele vererek afetlere karşı bir an önce gereken dönüşümleri gerçekleştirmek durumundayız" dedi.

Hatay'da 157 bin hak sahibinin bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Asrın felaketinde Hatay'da 391 bin 964 bağımsız bölümde orta ve üstü hasar olduğunu tespit edilmişti. Hak sahibi sayısı ise 157 bin 8 kişidir. Bu kapsamda şehrimize; 141 bini kentsel ve 19 bini kırsal konut olmak üzere toplamda 160 bin civarında konut inşa edilmesi planlandı. Halihazırda 73 bin 759 konutun ihalesi tamamlanırken, 10 bin 831 konut kurası çekildi ve 5 bin 233 konut teslim için bildirildi. 71 bin konut ihale aşamasında, 16 bin konut için de yer seçimi aşamasındayız. Bu süreç içerisinde, konutlarının orta hasar ve üzerinde hasarlı olduğu tespit edilen ev sahibi ve kiracı olan afetzedelerimize barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, kira destek ödemeleri yapılmıştır" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 442 Bin Hak Sahibini Mağdur Etmeden Evlerine Kavuşturuyoruz - Son Dakika

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