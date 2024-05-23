Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AB Komisyonu Heyetini Kabul Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AB Komisyonu Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AB Komisyonu Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Yılmaz, Türkiye'nin AB ile pozitif bir gündem oluşturarak üyelik sürecini canlandırma iradesine sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, AB'nin Türkiye için eşit koşullarda ve ayrımcılık olmaksızın siyasi irade göstermesi gerektiğini vurguladı. Görüşmede ayrıca Gazze'deki durum ve ilişkilerin somut ilerlemesi temenni edildi.

23.05.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Yılmaz, görüşmede, Türkiye ile AB'nin ortak gelecek, değerler ve çıkarlara sahip olduğunu belirterek, genişleme sürecinin bir parçası olan Türkiye'nin AB ile pozitif bir gündem oluşturarak üyelik sürecini canlandırma, karşılıklı somut adımlarla ilerletme iradesine sahip olduğunu söyledi.

Dünya çapında kaotik bir dönemden geçildiğini ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle AB'de genişlemenin tekrar gündemde olduğunu belirten Yılmaz, genişleme kapsamında AB'nin diğer aday ülkeler için gösterdiği açık ve kararlı siyasi iradeyi, Türkiye için de eşit koşullarda ve ayrımcılık olmaksızın sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, 17-18 Nisan'da düzenlenen son AB zirvesi sonrası, Türkiye'nin, AB'den somut sonuçlar üreten diyaloğun ilerletilmesini beklediğini dile getirerek, "AB ile Türkiye arasında ticaretin artırılması, gümrük birliğinin güncellenmesi, vizelerin kolaylaştırılması gibi öne çıkan alanlarda harekete geçmemiz ve daha pozitif somut bir gündem oluşturmamız önemlidir." dedi.

Gazze için ivedi biçimde ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaşması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, bu konuda AB başta olmak üzere uluslararası kurumlardan daha yoğun çaba beklediklerini söyledi.

Varhelyi de Türkiye ile pozitif bir gündem oluşturmak istediklerini belirterek, bu pozitif gündem kapsamında ticaretin artırılması ve gümrük birliği konularının özellikle öne çıkan konular olduğunu kaydetti. Oliver Varhelyi, Gazze'de ivedi şekilde ateşkes yapılması ve yardımların kesintisiz olarak iletiminin sağlanması konusunda aynı fikirde olduklarını kaydetti.

Görüşmede, temmuz ayından itibaren AB dönem başkanlığını üstlenecek Macaristan döneminde ilişkilerin somut biçimde ilerlemesinin beklendiği de ifade edildi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Avrupa Birliği, Türkiye, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AB Komisyonu Heyetini Kabul Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:19 Merkez Bankası’ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar
14:57 Samimi başlayan görüşme gergin bitti Özel’den “Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok“ çıkışı Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den "Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok" çıkışı
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
13:49 Ata Emre’yi öldüren şüphelinin babasına “ağırlaştırılmış müebbet“ istemi Ata Emre'yi öldüren şüphelinin babasına "ağırlaştırılmış müebbet" istemi
11:58 Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor İran’da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak
16:18 Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi
16:11 Kupayı kim alacak İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri Kupayı kim alacak? İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
13:55 Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan şarkıcı Can Tunaboylu hakim karşısına çıktı: Mağdurum Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan şarkıcı Can Tunaboylu hakim karşısına çıktı: Mağdurum
13:49 Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho’dan ses var Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho'dan ses var
13:47 Evden yayılan kötü kokuyla cesetler ortaya çıkmıştı Sır perdesi aralandı Evden yayılan kötü kokuyla cesetler ortaya çıkmıştı! Sır perdesi aralandı
13:07 Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi de oyuncu çıktı Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı
12:54 Müjde Uzman’ın tükenmişlik sendromu iddialarına eski aşkı Sinan Akçıl’dan yorum: Tükense bende tükenirdi Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromu iddialarına eski aşkı Sinan Akçıl'dan yorum: Tükense bende tükenirdi
12:38 Kaçak çalıştıkları tespit edildi Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 16:43:22. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AB Komisyonu Heyetini Kabul Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement