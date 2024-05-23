Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AB Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ve heyeti ile bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AB Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ve heyeti ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AB Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ve heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Yılmaz, görüşmede AB ile ilişkilerin somut sonuçlar üretecek bir biçimde ve pozitif gündem çerçevesinde ilerlemesine yönelik beklentilerini vurguladı. Ayrıca, Gazze için ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz olarak ulaşması konusunda uluslararası kurumlardan daha yoğun çaba beklediklerini dile getirdi.

23.05.2024 14:21
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ve heyeti ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AB Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Varhelyi ve heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmemiz kapsamında, Temmuz ayından itibaren AB dönem başkanlığını üstlenecek olan Macaristan döneminde, ilişkilerin somut sonuçlar üretecek bir biçimde ve pozitif gündem çerçevesinde ilerlemesine yönelik beklentimizi vurguladık. Ortak gelecek, ortak değerler ve ortak çıkarlarımızın olduğu AB ile genişleme sürecinin parçası olan aday ülke olarak, üyelik sürecini canlandırma ve karşılıklı somut adımlar atarak ilerletme iradesine sahibiz. Bu kapsamda AB'nin diğer aday ülkeler için gösterdiği açık ve kararlı siyasi iradenin Türkiye için de eşit koşullarda ve ayrımcılık olmaksızın göstermesi gerektiğini bir kez daha dile getirdik. Bu anlamda AB ile Türkiye arasında ticaretin artırılması, gümrük birliğinin güncellenmesi, vize işlemlerinin kolaylaştırılması gibi öne çıkan alanlarda harekete geçilmesi ve daha pozitif bir yaklaşım oluşturulmasının önemini ifade ettik. İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları da ele aldığımız görüşme kapsamında, Gazze için ivedi biçimde ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaşması hususunu ve bu konuda AB başta olmak üzere uluslararası kurumlardan daha yoğun çaba beklediğimizi dile getirdik" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AB Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ve heyeti ile bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AB Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ve heyeti ile bir araya geldi - Son Dakika
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