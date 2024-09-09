Cevdet Yılmaz Bilecik'te Çınar Dikti

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: " Bilecik'te bizimde artık bir dikili çınarımız olacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bilecik Valiliğini ziyaret etti

BİLECİK - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, valilik bahçesine çınar ağacı fidesi dikerek," Bilecik'e çınar yakış, İnşallah bizimde dikili bir çınar ağacımız olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinin için Bilecik'e geldi. Yılmaz, Söğütte törenler ardından Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret etti. Burada alp kıyafetli çocukların karşıladığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ardından valilik bahçesine adına hazırlanmış çınar ağacı fidesi dikti. Yılmaz, "Bilecik'e çınar yakış, İnşallah bizimde dikili bir çınar ağacımız olacak" dedi.

Ardından valilik özel defterini imzalayan Yılmaz, Bilecik Valilisi Şefik Aygöl'den kentle ilgili bilgiler aldı. Yılmaz'a AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'da eşlik etti.