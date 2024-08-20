Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Eğitimci, fikir adamı ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, eğitim ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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