Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Ekonomimizdeki dengeleri koruyarak enflasyonla kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz"
BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın bir sembolü haline getirdik. Bir yandan yaşadığımız deprem afetinin yaralarını sarıyoruz, diğer yandan ekonomimizdeki dengeleri koruyarak enflasyonla kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.
Bingöl'deki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genç ilçesindeki iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Enflasyonla mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın bir sembolü haline getirdik. Bir yandan yaşadığımız deprem afetinin yaralarını sarıyoruz, diğer yandan ekonomimizdeki dengeleri koruyarak enflasyonla kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Hayat pahalılığı mücadelemizi yaparken geniş kesimleri olabildiğince koruyan, gözeten bir yaklaşımla politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Diğer yandan da 81 ilde yatırımlarımıza, faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ülkemizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini her şeyin üstünde tutuyoruz. Halkımızın güveni için huzuru için çalışıyoruz. Güvenliğin olmadığı, huzurun olmadığı yerde ne demokrasi oluyor ne kalkınma ne de refah oluyor. Güvenlik her şeyin temeli. Bugün de çok şükür bölgemizde, Genç ilçemizde, Bingöl'ümüzde, Doğuda, Güneydoğu'da huzur ortamı içinde Ramazan'ı yaşıyoruz. Bu anlamda da hakikaten kendimizi çok daha şanslı görüyoruz. Maalesef uzun yıllar bu bölge, terörden çok çekti. Terör nedeniyle ekonomik gelişmesini yeterince yapamadı, en büyük zararı da bu bölgede yaşayan insanlar gördüler. Fakat şimdi de huzur ve güven ortamının en büyük faydasını bu bölgede yaşayan insanlarımız görüyorlar. Biz de başından beri cumhurbaşkanımızın koyduğu bir zihniyet var, o çerçevede hareket ediyoruz. Batıda ne varsa doğuda da o olmalı. Kuzeyde ne varsa güneyde de olmalı diyoruz. Bütün bölgelerimize belli standartta bir hizmeti ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.
Genç ilçesinde düzenlenen etkinliğe AK Parti Bingöl milletvekilleri, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Genç Belediye Başkanı Zeki Dirik ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 'Ekonomimizdeki dengeleri koruyarak enflasyonla kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz' - Son Dakika
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Rize'de yaptığı konuşmada, milletin CHP'ye olan tepkisini ve Refah Partisi'ne olan teveccühünü dile getirdi. Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin hızla büyüdüğünü ve 31 Mart'ta sandıkları patlatacaklarını belirtti.
Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Almanya'daki Türk toplumu temsilcileri için iftar programı düzenledi. Programa Almanya'daki çeşitli kurum ve temsilciler katıldı. Büyükelçi Şen, konuşmasında Türklerin Almanya'da her alanda büyük katma değer sağladığını ve ırkçılıkla mücadelenin önemine vurgu yaptı. Ayrıca çifte vatandaşlık meselesine de değinerek yeni yasanın insanlara yeni haklar sunmasını beklediklerini belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rize'de yaptığı açıklamada, hedeflerinin yeni bir anayasa olduğunu belirterek, bu hedefin gerçekleşmesi için uzlaşma sağlanması gerektiğini ifade etti. Tunç, adalet alanında yapılan yatırımlar ve hukuk sistemindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Ayrıca, hakim ve savcı sayısının artırıldığını ve hukuk fakültelerinde yapılan düzenlemeleri anlattı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Küçükçekmece ve Avcılar ilçelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Akşener, gençlerin sıkıntılarını dinleyerek, iktidara gelmeleri durumunda nelerin değişeceğini anlattı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'da düzenlenen iftar programında İslam ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldi. Erbaş, konuşmasında Ramazan ayında Filistin'deki acıların yürekleri yaktığını ve Siyonizm'in insanlık için en büyük tehdit olduğunu vurguladı. Ayrıca, Müslümanların birlik olması gerektiğini ve insan haklarının herkes için önemli olduğunu belirtti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Karadağ'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine hazır olduğunu söyledi. Szijjarto, Karadağ ziyareti kapsamında, mevkidaşı Filip İvanovic ile görüştü. Bakanlar, yapılan kapalı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. AB'nin ekonomik ve güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirten Szijjarto, dışarıdan yeni enerji ve dinamizme ihtiyaç olduğunu kaydederek, 'Bu yeni enerjinin Batı Balkanlar'dan ve bu tür işbirliklerine hazır, iddialı ülkelerden gelebileceğine inanıyoruz.' dedi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü, Payas ve Dörtyol ilçelerinde gerçekleştirdiği çalışmalarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirdi. Payas ilçesinde durdurulan şahısların üzerinde 1,53 gram metamfetamin bulunurken, Dörtyol'da yapılan aramada ise 8,69 gram metamfetamin, 7 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet fişek bulundu. Olayla ilgili adli işlem yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Ağrı mitingine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iğdır'da esnaf ziyareti yaptı ve vatandaşlarla birlikte iftarını açtı. Bakan Uraloğlu, Iğdır'a yapılan hizmetler ve Zengezur koridoru hakkında açıklamalarda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir ülkenin topyekun gelişmesinden bahsedilecekse yerel yönetimlerin de bu gelişmeye, bu ilerlemeye ayak uydurması zorunluluğunu mutlaka göz önünde bulundurmak gerektiğini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?