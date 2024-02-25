Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İngiltere'ye gidiyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İngiltere'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İngiltere\'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yatırımcılar ile çeşitli toplantılara katılmak üzere İngiltere'ye gidecek. İngiltere temasları kapsamında Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Başkanı Odile Renaud Basso, Kıbrıs Türk toplumu temsilcileri ve İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ile görüşmeler gerçekleştirecek. Ayrıca, Londra Borsası'nda yatırımcılarla bir araya gelecek ve Türkiye'deki yatırım fırsatları değerlendirilecek.

25.02.2024 20:41
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yatırımcılar ile çeşitli toplantılara katılmak üzere yarın İngiltere'ye gidecek.

İngiltere temaslarının ilk gününde Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile görüşecek olan Yılmaz, büyükelçilik konutunda Türk iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelecek. Yılmaz, programın ikinci gününde European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Başkanı Odile Renaud Basso ve heyeti ile görüşecek. Daha sonra Kıbrıs Türk toplumu temsilcileri ile bir araya gelecek olan Cevdet Yılmaz, İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ile görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmenin ardından Yılmaz, İngiliz Sanayi Konfederasyonu Confederation of British Industry (CBI) tarafından düzenlenen Yüksek Düzeyli Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

Londra Borsası'nda yatırımcılarla görüşecek

Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nde Türk toplumu temsilcileri ile bir araya gelecek olan Yılmaz, Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda yatırımcılar ile toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda Türkiye'deki yatırım fırsatları değerlendirilecek.

Katılacağı programlarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da eşlik edecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İngiltere'ye gidiyor - Son Dakika
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