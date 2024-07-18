Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü tezkeresine teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne ilişkin Meclis Başkanlığı tezkeresine yönelik paylaşımda bulundu.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne ilişkin Meclis Başkanlığı tezkeresini anlamlı buluyor, tezkerede olumlu oy kullanan siyasi partilere şükranlarımı sunuyorum."
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