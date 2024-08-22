Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'deki trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Er Uğurcan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.