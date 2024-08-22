Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'deki trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'deki trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şehit olan kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine ve yakınlarına sabır temennisinde bulundu. Ayrıca yaralı Mehmetçiklere de şifa diledi ve milletin başı sağ olsun dileklerini iletti.

22.08.2024 19:46
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Er Uğurcan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'deki trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'deki trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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