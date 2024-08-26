Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 953 yıl önce unutulmaz bir zaferin yazıldığı ve destana dönüştüğü Malazgirt'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, büyük zaferin yıl dönümünü büyük bir sevinç ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"26 Ağustos 1071'de Anadolu'yu yurt ve vatan yapan o ruh, bugün Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhurbaşkanımız liderliğinde hep birlikte yürüdüğümüz 2071 yolunda birlik, dirlik ve beraberliğimizin kaynağı olmaya devam etmektedir. Bin yıllık kardeşliğimiz, geleceğimizin de en sağlam temelini oluşturmaktadır. Bu vesileyle bir kez daha Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutluyor, Sultan Alparslan ve şanlı ordusunu saygıyla yad ediyorum."