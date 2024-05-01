Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov ile Taşkent'te bir araya geldi. Yılmaz, görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin artışını ve Türk firmalarının Özbekistan'daki yatırımlarını vurguladı. Ayrıca, Özbekistan'da gelişen yatırım ortamının Türk firmalarının sayısını artıracağını belirtti.

01.05.2024 14:21
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov ile bir araya geldi.

Resmi ziyareti kapsamında Taşkent'e gelen Yılmaz, Özbekistan Ekonomi ve Maliye Bakanlığında Kuçkarov ile görüştü.

Burada konuşan Yılmaz, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar doları aştığını, yakın gelecekteki hedefin ise 5 milyar dolar olduğunu söyledi.

Özbekistan'a Türk firmalarının yatırım hacminin 1,5 milyar dolara ulaştığını dile getiren Yılmaz, Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk firmalarının sayısının ise 1900'ü aştığını, bu firmaların özellikle tekstil, enerji, finans, sigortacılık ve metal sanayi alanlarında faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Yılmaz, Özbekistan'da gelişen yatırım ortamının, bu ülkedeki Türk firmalarının sayısını artıracağını anlatarak, "Bu çerçevede tarım, enerji, su yönetimi, ulaştırma, bankacılık, finans gibi birçok sektörde büyük ölçekli projelerin gerçekleştirilmesi mümkün." dedi.

Kaynak: AA

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