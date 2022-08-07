Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Müslümanlar dünyanın dört bir yanında ciddi yaralar almaktadır" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Müslümanlar dünyanın dört bir yanında ciddi yaralar almaktadır"

07.08.2022 22:55
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Müslümanlar dünyanın dört bir yanında ciddi yaralar almaktadır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okay, "Müslümanlar dünyanın dört bir yanında mezhepçilik, ırkçılık ve terör fitnesi yüzünden ciddi yaralar almaktadır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okay, "Müslümanlar dünyanın dört bir yanında mezhepçilik, ırkçılık ve terör fitnesi yüzünden ciddi yaralar almaktadır. DEAŞ, FETÖ, El Kaide, PKK, DHKP-C, Boko Haram ve Eş Şebab gibi taşeron örgütler huzura karşı fitneyi körüklemektedir" dedi.

İstanbul Valiliği Muharrem Ayı nedeniyle İstanbul Arkeolojisi Müzesi'nde Yas-ı Matem oruç açma programı düzenledi. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, cemevi dedeleri ve dergah başkanları katıldı. Programda konuşan Oktay, cemevlerine yapılan saldırıların peşini bırakmayacaklarını belirtti.

"Kerbela bize birlik olmanın kıymetini göstermektedir"

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Bizleri, Ramazan-ı Şerif'in ardından, Şehrullahi'l-Muharrem'e eriştiren ve bu dost meclisinde buluşturan Rabbimize şükürler olsun. Muharrem oruçlarımızı ve bu mübarek ayda yaptığınız ibadetleri dergahı izzetinde makbul eylemesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, her birinize en kalbi selamlarını ve Muharrem lokmalarımızın kabul olması dileklerini iletiyorum. El-Eşhürü'l-Hurum aylardan Muharrem öyle bir aydır ki nice önemli hadise bu ayda vuku bulmuştur. Muharrem ayının 10'u, Hazreti Adem'in tövbesinin kabul olduğu gündür. Hazreti Musa, Firavun'un zulmünden 10 Muharrem'de kurtulmuş, Hazreti Nuh'un gemisi de yine o gün demirlemiştir. Hazreti İsa Muharrem ayının 10'unda dünyaya gelmiş ve yine Muharrem'de göğe yükseltilmiştir. Hazreti Eyüp, hastalığından Muharrem'de şifa bulmuş, Hazreti Yusuf kuyudan 10 Muharrem'de çıkmıştır. Kerbela, içinde barındırdığı ibretlik dersler ve hikmetlerle bize birlik olmanın kıymetini, kardeşliği korumanın; nifaktan ve tefrikadan uzak durmanın önemini göstermektedir" diye konuştu.

"İslam dünyasını çatışmalar, kan ve gözyaşı sarmış durumdadır"

Fuat Oktay konuşmasının devamında "Kerbela'nın bıraktığı miras ve dersle, ne kutsallarımız ne de ehlibeytimiz ayrışmanın çıkış noktası olamaz. Ancak ne yazık ki bugün İslam dünyasını çatışmalar, kan ve gözyaşı sarmış durumdadır. Müslümanlar dünyanın dört bir yanında mezhepçilik, ırkçılık ve terör fitnesi yüzünden ciddi yaralar almaktadır. DEAŞ, FETÖ, El Kaide, PKK, DHKP-C, Boko Haram ve Eş Şebab gibi taşeron örgütler huzura karşı fitneyi körüklemektedir. Terörün Suriye'de, Yemen'de veya coğrafyanın başka bir yerinde katlettiği insanların tamamı, etnik ve mezhebi kimliği ne olursa olsun, bizim kardeşlerimizdir. Bugün bizlere düşen görev, 14 asırdır kapanmayan yaramıza yenilerinin eklenmesine fırsat vermeden, bedeli ehli beytin kanıyla ödenmiş Kerbela'yı iyi kavramak ve hikmetini günümüze yansıtmaktır. Dünyanın dört bir yanında insanlar zulme uğrarken, masum siviller katledilirken bizlere düşen, Kerbela'yı doğru anlamak ve haksızlıklar karşısında Hz. Hüseyin misali bir duruş sergilemektir. Irk, dil, mezhep ve meşrep farklılıklarını suni gündemlerle öne çıkararak kardeşliğimizi hedef alanlara, coğrafyamızda yeni Kerbela'lar yaşanmasını arzulayanlara karşı uyanık olmaktır. Hamuru kardeşlikle yoğrulmuş bu topraklara, etnik köken ve mezhep fitneleri ekmeye çalışanların tüm çabalarını boşa çıkarmak bizlerin elindedir ve öyle de yapıyoruz. Kirli bir provokasyonla cemevlerimize yapılan saldırıların hesabını birlik, beraberlik ruhuyla sonuna kadar soruyoruz. Ucu nereye giderse gitsin, kime giderse gitsin, sonuna kadar gideceğiz. Olayın failleri hukuk önünde cezasını almadan, arkalarındaki örgütler ortaya çıkmadan bu işin peşini bırakmayacağız. Aynı şekilde Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş'a yapılan çirkin saldırının faillerini de adalete teslim edeceğiz. Sayın Selami Sarıtaş'a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine yapılan saldırıyı esefle kınıyorum. Birliğimizi ve beraberliğimizi hedef alan bu tür zihniyetlerin her zaman karşısında olacağız. Eski Türkiye yok artık. Eski Türkiye kalıntılarına da, felaket tellallarına da meydanı boş bırakmayacağız, müsterih olun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

fuat oktay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Müslümanlar dünyanın dört bir yanında ciddi yaralar almaktadır' - Son Dakika

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