Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri ve Kütahya Toplu Açılış Töreni - Son Dakika
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Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri ve Kütahya Toplu Açılış Töreni

29.08.2022 15:56
Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri ve Kütahya Toplu Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bağımsızlık ateşi Türk milletinde, bizde, milletimizde sonlanmaz. Bizim bağımsızlık mücadelemiz hiçbir zaman bitmez." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bağımsızlık ateşi Türk milletinde, bizde, milletimizde sonlanmaz. Bizim bağımsızlık mücadelemiz hiçbir zaman bitmez." dedi.

Oktay, Kütahya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla SGK İl Müdürlüğü yanındaki alanda düzenlenen 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri ve Kütahya Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, 100 yıl önce yoksulluklar, sıkıntılar içinde kendisine sınır çizilmeye çalışılan Türkiye'nin ve Türk milletinin dimdik ayağa kalktığını söyledi.

100 yıl önce meydan okuyan Kütahya'nın yiğit evlatlarının 100 yıl sonra bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, dikleşmeden ama dimdik durarak dünyaya ve her türlü zorluklara meydan okumak üzere burada olduğunu belirten Oktay, şöyle devam etti:

"Var mıyız meydan okumaya? Liderimizle sonuna kadar yürümeye var mıyız? Kim ne yapmak isterse istesin kimin hangi hayalleri olursa olsun, kimler bizi nereye hapsetmek isterse istesin herkes şunu görecek; bugüne kadar gördüğü gibi, 100 yıl önce gördüğü gibi, 1000 yıl önce gördüğü gibi. Malazgirt'te ve Ahlat'ta gördüğü gibi ve 1453'te gördüğü gibi. Kanuni'de ve Yavuz'da gördüğü gibi. İstiklal mücadelesinde gördüğü gibi. 26 Ağustos'ta yanan ateşin 30 Ağustos'ta ve 9 Eylül'de nasıl denize dökülerek sonlandığı gibi. Biz hep şunu söyledik: Bu bağımsızlık ateşi Türk milletinde, bizde, milletimizde sonlanmaz. Bizim bağımsızlık mücadelemiz hiçbir zaman bitmez. Hele bu coğrafyadaysanız."

Oktay, 100 yıl önce hürriyetini garanti altına alan Türk milletinin, sonrasında kalkınma hamlesiyle ekonomik ve sanayi bağımsızlığı için gece gündüz çalıştığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk milleti son 20 yılda başka bir şey yaptı. Lideriyle Cumhurbaşkanıyla Recep Tayyip Erdoğan'la dimdik durarak 100 yılda yapılacak işleri 20 yılda başardı. Bu yeter mi? Yeter mi Kütahya? Yapacak işlerimiz var. Biz dünyaya meydan okuyacağız dedik ya meydan okuyacağımız dediğimiz şeyler aslında yine dünyanın faydasına olan şeyler. 'Dünya 5'ten büyüktür' dediğimizde tüm dünya milletleri adına söyledik bunu. Sadece kendimiz için söylemedik. Tüm dünyanın mazlum insanlarının dünyanın her bir ülkesinin sadece 5 kişinin, 5 ülkenin dudakları arasında olamayacağını ifade etmek için söyledik. Savunma sanayisinden eğitime, kültürden sanayiye, dış ticaretten sağlığa topyekun bir kalkınma için dimdik 'Biz varız' demek için 2023'te tekrar gümbür gümbür o sandıkları patlatmak için Cumhurbaşkanımızla birlikte dimdik durmaya ve sonuna kadar yürümeye var mıyız Kütahya? Var mıyız? Var mıyız tüm Türkiye duysun buradan. Altılı masa duysun, var mıyız?"

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Kaynak: AA

fuat oktay, Kütahya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri ve Kütahya Toplu Açılış Töreni - Son Dakika

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