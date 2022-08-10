Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Cumhurbaşkanının ilk kez halk tarafından seçilmesi" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Cumhurbaşkanının ilk kez halk tarafından seçilmesi" paylaşımı Açıklaması

10.08.2022 16:24
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Cumhurbaşkanının ilk kez halk tarafından seçilmesi" paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 10 Ağustos 2014'te, milletin teveccühüyle seçilen ilk Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatarak "Milletin Adamı'nı, millet seçti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 10 Ağustos 2014'te, milletin teveccühüyle seçilen ilk Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatarak "Milletin Adamı'nı, millet seçti…" ifadelerini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Milletin Adamı'nı, millet seçti… 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin teveccühü ile seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. O gün cumhur, başkanını, Türkiye, hayallerine bir adım daha yaklaşmayı seçti. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda nice yıllara…"

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Cumhurbaşkanının ilk kez halk tarafından seçilmesi' paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Cumhurbaşkanının ilk kez halk tarafından seçilmesi" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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