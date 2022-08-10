"Milletin Adamı'nı, millet seçti… 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin teveccühü ile seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. O gün cumhur, başkanını, Türkiye , hayallerine bir adım daha yaklaşmayı seçti. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda nice yıllara…"

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Cumhurbaşkanının ilk kez halk tarafından seçilmesi' paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

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