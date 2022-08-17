Akaryakıta hem indirim hem de zam! Biri 24 lirayı aştı, diğeri 20 lira seviyelerine geldi

Bu kapsamda, iki ülke arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanılması ve Türk-Kırgız Yatırım Fonu kurulması konularında mutabakata varıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev'i kabul etti - Son Dakika

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