Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

19.05.2022 11:14
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Türk istiklalini, Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa edecek olan Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan için göğsünü siper etmiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı - Son Dakika


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