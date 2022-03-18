Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Asım'ın nesli… diyordum ya… nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.