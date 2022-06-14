Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, e-ticaret sektör temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, e-ticaret sektör temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması

14.06.2022 11:13
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, e-ticaret sektör temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İstihdam ve ihracat rakamlarında e-ticaret katkısının katlanarak büyümesi ve sektörün dengeli şekilde çalışması için tüm paydaşların hakkını gözetmeye kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İstihdam ve ihracat rakamlarında e-ticaret katkısının katlanarak büyümesi ve sektörün dengeli şekilde çalışması için tüm paydaşların hakkını gözetmeye kararlıyız." dedi.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde e-ticaret alanında yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Oktay, hükümet olarak, politikalarını ve hukuki düzenlemelere dair ihtiyaçları belirlerken ilgili paydaşların görüşlerini alarak ilerlediklerini söyledi.

Katılımcı yaklaşımla "doğru tanımlanmış" ve "sonuç odaklı" reformları paydaşlarla fikir birliği içinde hayata geçirdiklerini belirten Oktay, bugün, ülkede e-ticaretin dengeli ve rekabetçi şekilde büyümesi için yapılacak yasal düzenleme ihtiyaçlarını, ilgili kurumlar ve e-ticaret alanında faaliyet gösteren öncü firmalarla istişare etmek üzere bir arada olduklarını aktardı.

Oktay, toplantının Türkiye'de e-ticaretin geleceği için hayırlı olmasını diledi ve sektör temsilcilerinin görüşleriyle çok daha faydalı düzenlemelere imza atılacağına olan inancını dile getirdi.

"Rekor seviyelere ulaştı"

Dünyada ve Türkiye'de son yıllarda istikrarlı şekilde büyüyen e-ticaretin Kovid-19 salgınıyla rekor seviyelere ulaştığına işaret eden Oktay, bugün e-ticaret pazar yerlerinin, önemli bir satış kanalı haline geldiğini anlattı.

Oktay, geçen yıl dünyada perakende e-ticaret satışlarının 5 trilyon dolara yaklaştığını, bu rakamın 2025 yılına gelindiğinde 7 trilyon doların üzerine çıkacağının tahmin edildiğini belirtti.

Türkiye'de e-ticaret hacminin 2021 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 69'luk artışla 381,5 milyar liraya ulaştığını dile getiren Oktay, e-ticaret hacmi en çok artan sektörlerin konaklama, gıda ve süpermarket, seyahat, taşımacılık, depolama ve havayolları sektörü olduğunu aktardı.

"2 yıl öncesine kadar 1 milyar dolar değerlemeyi geçen Türkiye'den tek bir girişimci yokken bugün 6 unicorn yani bizim tabirimizle 6 Turcorn'umuz var." diyen Oktay, bunlardan 3'ünün e-ticaret ve 1'inin e-ticaret sitelerine yönelik satışı artırma araçları sunan bir yazılım şirketi olduğunu bildirdi.

"Mevzuat çalışmaları yapmak kaçınılmaz"

Türk e-ticaret şirketlerinin uluslararası alanda Türkiye'deki girişimcilik ve teknoloji ekosistemini başarıyla temsil ettiğini belirten Oktay, şunları kaydetti:

"E-ticaret alanında Avrupa'daki unicorn şirketler listesinde 4'üncü sırada yer alan ve yine SimilarWeb'in tüm dünyada en çok ziyaret edilen alışveriş siteleri listesinde ilk 20'de yer bulan şirketlerimiz mevcuttur. Dijital dönüşümün etkisiyle Web 3.0 teknolojilerinde e-ticaret adımlarının atıldığı günümüzde hızla dönüşen bu alana uygun mevzuat çalışmaları yapmak kaçınılmazdır. Tüm dünyada kamu otoriteleri, e-ticaret alanında uygun piyasa düzenleme rejiminin tesisi için reformlar yapmaktadır. Ülkemizde de e-ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilmesi ve e-ticaret pazar yerlerindeki satıcı haklarının güvence altına alınması için hukuki düzenleme ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Sektörün gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, adil ve iyi işleyen bir e-ticaret ekosistemi oluşturmak yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstihdam ve ihracat rakamlarında e-ticaret katkısının katlanarak büyümesi ve sektörün dengeli şekilde çalışması için tüm paydaşların hakkını gözetmeye kararlıyız. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme rotamıza rekabetçi, dengeli ve istikrarlı e-ticaret ekosistemimiz ile yürüyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, düzenlemelerin şekillenmesine katkı sağlayan tüm kamu ve özel sektör temsilcilerine teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Ne yaparlarsa yapsınlar bizim yüreğimiz yeter' Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Ne yaparlarsa yapsınlar bizim yüreğimiz yeter' Başkan Zelyurt'dan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ziyaret Başkan Zelyurt'dan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ziyaret
Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, e-ticaret sektör temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:11 Dolar/TL haftanın ikinci gününde 17,24 seviyelerinde işlem görüyor
11:02 Devlet Bahçeli'den polise yumruk atan DBP'li vekile sert sözler: Böyle bir şerefsizliğe hangi ülke ruhsat verir?
11:00 Eski NBA yıldızının dilencilik yaparken görüntülendiği iddia edildi!
10:56 SADAT'ın 1 milyon TL'lik davasına CHP'den misilleme geldi! Suç duyurusunda bulundular
10:54 Kulisleri sarsan bomba iddia: MHP de muhalefet gibi erken seçim istiyor
10:45 CHP'de Tanju Özcan kararı: Kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti
10:39 Uraz Kaygılaroğlu'ndan slip mayolu tatil pozu! Kaan Yıldırım ve Cem Yılmaz ile olan paylaşıma beğeni yağdı
10:35 Serdar Ortaç'ın konserde düşünce "Ben Gülben miyim?" sözlerine Gülben Ergen tepki gösterdi!
10:31 Vedat Muriqi yeniden Süper Lig'e dönüyor! Ancak bu sefer İstanbul'un diğer yakasına gidecek...
10:11 İstanbul semalarında büyüleyici görüntüler! "Süper Ay" tarihi yarımadayla buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 11:18:12. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, e-ticaret sektör temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement