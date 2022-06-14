Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, e-ticaret sektör temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İstihdam ve ihracat rakamlarında e-ticaret katkısının katlanarak büyümesi ve sektörün dengeli şekilde çalışması için tüm paydaşların hakkını gözetmeye kararlıyız." dedi.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde e-ticaret alanında yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Oktay, hükümet olarak, politikalarını ve hukuki düzenlemelere dair ihtiyaçları belirlerken ilgili paydaşların görüşlerini alarak ilerlediklerini söyledi.

Katılımcı yaklaşımla "doğru tanımlanmış" ve "sonuç odaklı" reformları paydaşlarla fikir birliği içinde hayata geçirdiklerini belirten Oktay, bugün, ülkede e-ticaretin dengeli ve rekabetçi şekilde büyümesi için yapılacak yasal düzenleme ihtiyaçlarını, ilgili kurumlar ve e-ticaret alanında faaliyet gösteren öncü firmalarla istişare etmek üzere bir arada olduklarını aktardı.

Oktay, toplantının Türkiye'de e-ticaretin geleceği için hayırlı olmasını diledi ve sektör temsilcilerinin görüşleriyle çok daha faydalı düzenlemelere imza atılacağına olan inancını dile getirdi.

"Rekor seviyelere ulaştı"

Dünyada ve Türkiye'de son yıllarda istikrarlı şekilde büyüyen e-ticaretin Kovid-19 salgınıyla rekor seviyelere ulaştığına işaret eden Oktay, bugün e-ticaret pazar yerlerinin, önemli bir satış kanalı haline geldiğini anlattı.

Oktay, geçen yıl dünyada perakende e-ticaret satışlarının 5 trilyon dolara yaklaştığını, bu rakamın 2025 yılına gelindiğinde 7 trilyon doların üzerine çıkacağının tahmin edildiğini belirtti.

Türkiye'de e-ticaret hacminin 2021 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 69'luk artışla 381,5 milyar liraya ulaştığını dile getiren Oktay, e-ticaret hacmi en çok artan sektörlerin konaklama, gıda ve süpermarket, seyahat, taşımacılık, depolama ve havayolları sektörü olduğunu aktardı.

"2 yıl öncesine kadar 1 milyar dolar değerlemeyi geçen Türkiye'den tek bir girişimci yokken bugün 6 unicorn yani bizim tabirimizle 6 Turcorn'umuz var." diyen Oktay, bunlardan 3'ünün e-ticaret ve 1'inin e-ticaret sitelerine yönelik satışı artırma araçları sunan bir yazılım şirketi olduğunu bildirdi.

"Mevzuat çalışmaları yapmak kaçınılmaz"

Türk e-ticaret şirketlerinin uluslararası alanda Türkiye'deki girişimcilik ve teknoloji ekosistemini başarıyla temsil ettiğini belirten Oktay, şunları kaydetti:

"E-ticaret alanında Avrupa'daki unicorn şirketler listesinde 4'üncü sırada yer alan ve yine SimilarWeb'in tüm dünyada en çok ziyaret edilen alışveriş siteleri listesinde ilk 20'de yer bulan şirketlerimiz mevcuttur. Dijital dönüşümün etkisiyle Web 3.0 teknolojilerinde e-ticaret adımlarının atıldığı günümüzde hızla dönüşen bu alana uygun mevzuat çalışmaları yapmak kaçınılmazdır. Tüm dünyada kamu otoriteleri, e-ticaret alanında uygun piyasa düzenleme rejiminin tesisi için reformlar yapmaktadır. Ülkemizde de e-ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilmesi ve e-ticaret pazar yerlerindeki satıcı haklarının güvence altına alınması için hukuki düzenleme ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Sektörün gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, adil ve iyi işleyen bir e-ticaret ekosistemi oluşturmak yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstihdam ve ihracat rakamlarında e-ticaret katkısının katlanarak büyümesi ve sektörün dengeli şekilde çalışması için tüm paydaşların hakkını gözetmeye kararlıyız. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme rotamıza rekabetçi, dengeli ve istikrarlı e-ticaret ekosistemimiz ile yürüyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, düzenlemelerin şekillenmesine katkı sağlayan tüm kamu ve özel sektör temsilcilerine teşekkür etti.