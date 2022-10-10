Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Fas Başbakanı Ahnuş ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fas Başbakanı Aziz Ahnuş ile telefonda görüştü.

Oktay görüşmede, Türkiye ile Fas arasındaki köklü ve tarihi bağlara dikkati çekerek mevcut iş birliği mekanizmalarının bu dostluğu geleceğe taşımak için önemli bir zemin oluşturduğunu vurguladı.

Ekonomi, ticaret, eğitim ve savunma başta olmak üzere birçok alandaki fırsatların değerlendirildiği görüşmede Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fas Kralı 6. Muhammed'i Türkiye'ye davet ettiğini belirtti.

Ahnuş ise iki ülke arasındaki iş birliği ve dostluk ilişkilerini hatırlatarak, yatırım ve ekonomi alanındaki fırsat ve anlaşmaları değerlendirmek üzere ilgili bakanların en kısa sürede Türkiye'yi ziyaret edeceğini kaydetti.