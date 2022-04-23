Fuat Oktay Hatay'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Fuat Oktay Hatay'da vatandaşlarla buluştu

23.04.2022 00:08
Fuat Oktay Hatay'da vatandaşlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Antakya mobilyacılar ihtisas sanayi sitesince düzenlenen " İftar Buluşması" programının ardından ulu Camii'nde teravih namazı kıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Antakya mobilyacılar ihtisas sanayi sitesince düzenlenen " İftar Buluşması" programının ardından ulu Camii'nde teravih namazı kıldı. Oktay, teravih namazı sonrası vatandaşlarla sohbet etti.

Namaz sonrasında Künefeciler Meydanı'nda vatandaşlarla görüşen ve künefe yiyen Oktay, Vatandaşlarla sohbet edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Oktay daha sonra vali Ürgen alanında vatandaşlar ile bir araya geldi. - HATAY

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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