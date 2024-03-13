Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Hazine Bakanı Bingöl\'de İş İnsanlarıyla Buluştu

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bingöl'de iş insanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bingöl'de iş insanlarıyla bir araya geldi. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BİNTSO) yapılan toplantıda kamu ve özel yatırımlar görüşüldü. Bingöl'e dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'deki yapı stokunun 20 yılda yüzde 75 dönüştüğünü söyledi. Yılmaz, "Türkiye büyük bir ülke. Geniş bir coğrafyamız var, 85 milyonu aşan nüfusumuz var. Türkiye yüzyılına ulaşacaksak, Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştireceksek bunu sadece bazı metropollerle, büyük illerle yapmamız mümkün değil. Tüm Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirmek durumundayız. Bütün yörelerimizin potansiyellerini değerlendirmek durumundayız. Topyekun kalkınmayı ancak böyle başarırız, böyle sağlarız. Cumhurbaşkanımız da başından itibaren hep bu anlayışı savundu. Batıda ne varsa doğuda da o olacak dedi. Kuzeyde ne varsa güneyde o olacak dedi. Tüm Türkiye'de belirli standartlarda hizmet sunumu bizim temel politikamız oldu. Bunun etkilerinin en iyi görüldüğü illerden biri de Bingöl. Bingöl iki fay hattının tam kesiştiği noktada. Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Doğu Anadolu Fay Hattı'nın ortasında. Ama çok şükür son 20 yılda Bingöl'deki yapı stokunun yüzde 75'ini dönüştürmüşüz. Projelerimiz var onlar da gerçekleştiğinde çok daha yükselecek bu rakam. Yapa stokumuzla neredeyse yeniden Bingöl yapılmış. Kamu kurumlarıyla, kentsel dönüşümüyle, vatandaşın kendi yaptıklarıyla birçok boyutuyla Bingöl gerçekten örnek olarak söyleyeyim, bir tane eski hastanemiz yok artık, ilçelerimiz dahil. Hepsini yıkıp yeniden inşa ettik. Burada tabi yüzde 99 bile az burada esas hedef yüzde 100'ü yakalamaktır" dedi.

"Esas amacımız artık doğuda, güneydoğuda özel yatırımları arttırmak"

Geçmiş yıllarda yaşanan terör hadiselerinden dolayı bölge insanın bedeller ödediğini aktaran Yılmaz, "Bugün geldiğimiz noktada kamu olarak eksikliklerimizi tamamlıyoruz ama esas amacımız artık doğuda, güneydoğuda özel yatırımları arttırmak. Daha fazla özel yatırımın bu bölgeye cezbedilmesi. Geçmişte yaşanan terör hadiseleri nedeniyle en büyük maliyeti bu bölgede yaşayan insanımız ödedi. Kim olursa olsun, Türk'üyle, Kürt'üyle, Zaza'sıyla kim varsa bu bölgede en büyük bedeli bu insanlarımız ödedi. Şimdi huzur ve güven ortamının en büyük faydasını da bu bölgede yaşayan insanlar görecek" diye konuştu.

Demir projesine de değinen Yılmaz, "Bingöl'de bundan en fazla faydalanan illerden biri oldu. Demir projemiz. İlk defa geçtiğimiz yıllarda Erdemir bünyesinde Bingöl'de ruhsatlı alanları vardı, Servi dediğimiz bölgede. Geçtiğimiz yıllarda sondaj yaptı. Türkiye'de bu alanda en fazla yapılan sondajlar bu dönemde yapıldı demir anlamında. 20 milyon ton rezervin aslında 250 milyon tondan fazla olduğu çıktı ortaya ve bu da devam ediyor. Erdemir bu çerçevede bir karar aldı, ilk aşamada 550 milyon dolarlık bir yatırım yapıyorlar. Devasa bir yatırım gerçekten bu daha da artacak. Yıllık etkisi cari açığı azaltmada 600 milyon dolar. İnşaat sırasında 2 bin kişi, bitince bin kişiye sürekli istihdam sağlayacak" diye konuştu.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay ve iş insanları katıldı. - BİNGÖL