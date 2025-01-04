Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Aksaray 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Suriye yeniden inşa edildiğinde hem güvenliğimiz açısından hem de ekonomik bakımdan çok daha farklı şartlar oluşacak bölgemizde. Tabiri caizse Türkiye seviye atlayacak, başka bir seviyeye geçecek." dedi.

Yılmaz, il ziyareti kapsamında, AK Parti Aksaray 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Cevdet Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin her zaman istikrardan, milletin talep ve beklentileri doğrultusunda politikalar oluşturmaktan yana bir parti olduğunu, dolayısıyla istikrar içinde değiştiğini ancak temel değerlerini koruduğunu söyledi.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın topluma kulak veren, değişen ve yeni politikalar üreten siyasi hareketler olduğunu, bu değişimci yaklaşımın ekonomiden sosyal politikaya, dış politikadan diğer alanlara kadar her alanda görüldüğünü belirten Yılmaz, AK Parti'nin bugüne kadar demokrasiden kalkınmaya, her alanda birçok reform yaptığını ve yenilikçi bir çizgi izlediğini, bundan sonra da istikrar içinde temel değerleri koruyarak değişim ve yeni politikalar üretmeye devam edeceğini ifade etti.

Siyaset eksenlerinin milletin beklentileri tarafından oluşturulduğunu, devletin ve milletin başka yöne baktığı bir toplumun güçlü, kalkınabilir ve demokratik bir toplum olamayacağını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bugün devletimiz ve milletimiz aynı istikamete bakıyor. İşte bize güç veren budur. Enerjimizi boş tartışmalarla, boş çekişmelerle harcamıyoruz. Devletimizin ve milletimizin ortak çerçevesi içinde ülkemizi ileriye taşıyoruz. Enerjimizi, gücümüzü ülkemizi, milletimizi ileriye taşımak için harcıyoruz. Yine uzun yıllar bizi tarihimize düşman etmeye çalışan çeşitli çevrelerle karşı karşıya kaldık. Tarihimizi, geçmişimizi hor gören kaba bir taklitçilikle Batı hayranlığı yapan akımlarla karşı karşıya kaldık. AK Parti ve Cumhur İttifakı ise geçmişle bugünü buluşturan hareketler. Biz hem geçmişimize sahip çıkıyoruz, geçmişimizle övünüyoruz, geçmişimizin değerlerini bugüne taşıyoruz hem de ülkemizi modernleştiriyoruz.

Sanayisinden kurumsal yapısına, hukuki düzeninden altyapısına hem ülkemizi modernleştiriyoruz hem de geçmişin değerlerine sahip çıkıyoruz. İşte bu dönem en temel başarılarımızdan biri bu olmuştur, geçmişle geleceği buluşturmak. Yine AK Parti, Cumhur İttifakı, eser ve hizmet siyasetiyle hareket etmiştir. Boş polemiklerle kısa dönemde halka hoş gelen ama ülkemize, milletimize bir şey kazandırmayan aldatıcı birtakım popülist politikalarla değil gerçekçi politikalarla, ayakları yere basan uzun vadeli bir perspektife dayalı yol haritaları olan politikalarla halkımızın karşısına çıktık. Böyle de devam edeceğiz."

"2026-2027 perspektifinde yeniden tek haneli rakamlara bu ülkeyi kavuşturacağız"

Enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara getirinceye kadar kararlı bir şekilde mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Yılmaz, enflasyon seviyesinde hazirandan bugüne 31 puan gerileme olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönem, 2025'te de bu dezenflasyon dediğimiz yani enflasyon oranındaki düşüş süreci devam edecek ve Allah'ın izniyle 2025'in sonlarına geldiğimizde yine tabii ki bahsedeceğiz enflasyondan ama bugünkü kadar artık bahsetmeyeceğiz. Taşlar yerine oturacak. Bizim hedefimiz kalıcı sosyal refah üretmektir. İnsanı aldatan popülist politikalarla değil gerçekçi politikalarla kalıcı refah. Bunun da şartı ne? Enflasyonu düşürmek. Bugün ücret artışı yaparsınız, çok da yüksek yaparsınız. Yarın onu aşan bir enflasyon olduğu zaman hiçbir anlam ifade etmez. Önemli olan ücret artışlarını düşüş trendinde bir enflasyonla gerçekleştirmek. Biz de bu perspektifle hareket ediyoruz ve Allah'ın izniyle bu sene çok ciddi bir kırılma olacak. 2026-2027 perspektifinde de yeniden tek haneli rakamlara bu ülkeyi kavuşturacağız. Burada son derece kararlıyız ve bunu başardığımızda çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."

"Çok farklı bir bölgesel atmosferi de hep birlikte göreceğiz"

Savunma sanayisinden eğitime, sağlığa, altyapılardan üst yapılara ülkeyi büyütmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Yılmaz, güçlenen Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mazlumlardan yana olmaya devam edeceğini ifade etti.

Yılmaz, Suriye'de son dönemde yaşanan hadiselerin tarihin doğru tarafında olduklarını dosta düşmana gösterdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Suriye yeniden inşa edildiğinde hem güvenliğimiz açısından hem de ekonomik bakımdan çok daha farklı şartlar oluşacak bölgemizde. Tabiri caizse Türkiye seviye atlayacak, başka bir seviyeye geçecek. Tabii bir anda değil. Birçok belirsizlik var, riskler var, yapılması gereken çok işler var ama büyük umutlar, büyük fırsatlar var. İnşallah önümüzdeki dönem Suriye'nin yeniden inşasıyla birlikte çok farklı bir bölgesel atmosferi de hep birlikte göreceğiz.

Diğer yandan Gazze'de yaşayan kardeşlerimize de inşallah er veya geç adaletin güneşi doğacak. Buna da inanıyoruz ve elimizden gelen tüm gayretimizle Filistinli kardeşlerimizin, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz. Görünen, görünmeyen çabalarımızla, her türlü imkanımızla bu davanın da yanında olmaya devam edeceğiz."

Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Hüseyin Altınsoy ve İl Başkanı Hamza Aktürk de katıldı.