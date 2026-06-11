Cevdet Yılmaz: Enflasyonu düşürmek için yoğun gayret içindeyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bir taraftan büyümemizi devam ettirmeye çalışıyoruz. İstihdamımızı korumaya çalışıyoruz. Bir taraftan da enflasyonu düşürmek için yoğun bir gayret içindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkanlığı 98. İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ile başladı. Ardından AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve milletvekilleri adına da Mehmet Muş açılış konuşması gerçekleştirdi.

"Medyatik algılarla iş başına gelen liderlerin ülkelerin kaderinde nasıl tahribatlara yol açtığını görüyorsunuz"

Teşkilata seslenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bugün dünya farklı bir dönemden geçiyor. Eski dünya değil. Belirsizliklerin çok arttığı, jeopolitik gerilimlerin yükseldiği her ülkenin kendi gücünü maksimize etmeye çalıştığı herkesin tabiri caizse kendi göbeğini kesmeye çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. Çatışmalar, savaşlar artmış durumda. Dünya ekonomisi eskisi kadar büyümüyor. Dünya ticareti eskisi kadar artmıyor. Böyle bir dönemdeyiz. Bir taraftan salgın hastalıklar gibi başka bir takım boyutlarıyla birlikte dünyanın zor bir dönemindeyiz. Diğer yandan bölgemizde de neler olup bittiğini hepiniz en az bizim kadar izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Çevremiz adeta bir ateş çemberi. Gazze'de yaşananları biliyoruz. Kafkaslardaki gerilimlerden Balkanlara, İran Savaşına varıncaya kadar Geçmişte Irak'ta yaşananlar Suriye'de yaşananlar Libya'da yaşananlar Somali'den Sudan'a Afganistan'a varıncaya kadar yaşananları hepiniz görüyorsunuz. Çalkantılı bir dönemdeyiz. Liderler ve partiler, siyasi hareketler her zaman önemlidir. Yetişmiş kadrolar her zaman önemlidir. Ancak fırtınalı zamanlarda, zor zamanlarda liderlik bir kat daha önemlidir. Tam da öyle bir dönemdeyiz. Böyle dönemler zor dönemlerdir. Ama bu tür dönemlerde istikrarını koruyan, istikametini koruyan, doğru politikalar izleyen ülkeler sonuç itibariyle dünyadaki konumlarını bir üst seviyeye taşırlar. Bunu başaramayanlar ise maalesef mevcut konumlarını da kaybederler. Daha geriye giderler. Bunun örneklerini etrafımızda görüyoruz. Benim söylememe gerek yok. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki Türkiye Cumhuriyeti bu anlamda en şanslı ülkelerden bir tanesi. Çok tecrübeli, dirayetli bir liderimiz var. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan var, iyi ki var, iyi ki başımızda. Tecrübesiz bir takım medyatik algılarla iş başına gelen liderlerin ülkelerin kaderinde nasıl tahribatlara yol açtığını yakın tarihimizden çevremizden görüyoruz. Nezaketen isimlerini saymasak iyi olur. Ama hepiniz eminim aklınıza bazı isimler getiriyorsunuzdur" dedi.

"Ülkemizin bir maceraya gire girme lüksü yok"

Türkiye Cumhuriyeti etraftaki ateş çemberine girmeden onun etkilerini en aza indirmeleri gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Karşımıza çıkacak imkanları, fırsatları çok iyi değerlendirip ekonomi başta olmak üzere birçok alanda atılımlarımıza devam etmemiz gerekiyor ve burada da en büyük gücümüz tecrübeli, dirayetli liderlik ve yetişmiş kadrolar. Bunu hiç küçümsememek lazım. Ülkemizin bir maceraya gire girme lüksü yok gerçekten. Böyle bir dönemde değiliz. Çok dikkatli, emin adımlarla yürümemiz gereken sağlam politikalarla yürümemiz gereken bir dönemdeyiz ve bu da çok şükür gerçekleşiyor. Şimdi bazen duyuyoruz bir takım muhalefet çevrelerinden eskiden Türkiye böyleydi, şöyleydi. Yaşamasak inanacağız yani. O günün hastanelerini, yollarını, altyapılarını, hizmetlerini, ihracatını, teknolojisini hepsini de biliyoruz. O gün yaşamamış olan gençler eğer dönüp bir okumamışlarsa falan belki bu algılardan bir miktar etkilenebilirler. Ama biliyoruz ki son 23-24 yıldır yaklaşık AK Parti iktidarda. Bu dönemde Türkiye kim ne derse desin her alanda büyük bir atılım yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi ülkemizin tarihine damgasını vurdu. Daha önce demokratik düzen içinde hiçbir parti bu kadar süre iktidarda kalmadı. Bu milletin basireti ve feraseti vardır. Bu millet bir partiyi, bir lideri bu kadar iktidarda tutuyorsa bir gördüğü vardır, bir bildiği vardır. Kimse rastgele bir partiyi bu kadar uzun süre iktidarda tutmaz" diye konuştu.

"Bugün en önemli meselemiz enflasyon"

Kendi iktidarlarında Türkiye ekonomisinin 16 yıldır büyüdüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Sorun yok mu? Elbette var. Neler yaşadık bölgemizde çatışmalar, savaşlar, pandemiler, küresel finansal krizler birçok şey yaşadık. Bugün de en önemli meselemiz enflasyon. Bir taraftan büyümemizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Daha da büyüyelim diye uğraş veriyoruz. İstihdamımızı korumaya çalışıyoruz. Bir taraftan da enflasyonu düşürmek için yoğun bir gayret içindeyiz. Bu ikisini aynı anda yapmak kolay değil. Yani hem büyümeyi devam ettirmek belli bir düzeyde hem de enflasyonu düşürmek kolay bir iş değil. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Programımızda ciddi anlamda mesafeler aldık ama maalesef işte bu korumacılık savaşları şu anda bölgemizdeki savaşlar bir miktar bizi yavaşlattı. Programımıza olumsuz tesirleri oldu. Ama bunları da sınırlıyoruz. Gerekli tedbirleri alıyoruz. İstikametimizde devam edeceğiz. Ben hep şunun altını çizerim. Kontrolünüz dışında olmayan şeyler her zaman olabilir. Asıl olan sizin programınızdır. Programınız doğru bir programsa kontrolünüzün dışında olan şeyler olumlu veya olumsuz etki eder size ama asıl olan sizin istikametinizdir. Bunu doğru bir şekilde tayin etmişseniz er veya geç hedeflerinize ulaşırsınız. Biraz erken ulaşırsınız, biraz geç ulaşırsınız ama istikametiniz doğruysa er veya geç ulaşırsınız. Biz de kararlı bir şekilde bu programımızı hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantıya ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu'nun yanı sıra teşkilat üyeleri ve partililer katıldı. - SAMSUN